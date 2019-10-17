في ختام جولته بأوروبا.. وزير الخارجية يزور مكتبة لاتفيا الوطنية

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، إلى العاصمة اللاتفية ريجا، وذلك في ختام جولة شرق أوروبية تضمنت أيضًا كل من النمسا وكرواتيا وليتوانيا.



وفي مستهل زيارته إلى العاصمة اللاتفية، أهدى ‏وزير الخارجية كتاب إلى مكتبة لاتفيا الوطنية، كما التقى طلاب قسم اللغة العربية في جامعة ريجا.



ومن المقرر يعقد شكري، خلال زيارته، مباحثات ثنائية مع كل من "إيجليس ليفيتس" رئيس جهورية لاتفيا، و"إينارا مورنيس" رئيسة البرلمان، و"إدجار رينكفيتش" وزير الخارجية، وذلك لمناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا محل اهتمام الجانبين.



واختتم شكري أمس الأربعاء زيارة إلى إستونيا ترأس خلالها وفد مصر في أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وليتوانيا بمشاركة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حين تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الزراعة، وبحث أوجه التعاون المختلفة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.