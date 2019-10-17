العمدة: إشادات دولية بالتنمية الاقتصادية في مصر (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للولايات المتحدة هي زيارة مهمة جدا، ولقائه مع رئيس صندوق النقد الدولي مهم لعدة أسباب.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن الاسباب تتلخص في طريقة تقييم صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عن طريق عدد من المؤشرات للاقتصاد الكلي ومنها احتياطي النقدي وعائدات السياحة ومعدل التضخم ومعدل البطالة وانخفاض العجز في الموازنة العامة.



وأضاف العمدة، أن كل تلك المؤشرات الاقتصادية الجيدة تدل على تعافي الاقتصاد المصري من الأزمات المالية التي كان يعاني منها من قبل، ولذلك أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر هي نقطة لامعة في أفريقيا، إضافة إلى الإشادات الكبرى من مؤسسات دولية على تنمية الاقتصاد في مصر.