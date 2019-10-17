التعليم: إجراءات احترازية لمواجهة الالتهاب السحائي

وجه الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمئنة إلى أولياء الأمور فيما يخص مرض الالتهاب السحائي.



وأشار حجازي في تصريحات صحفية اليوم، إلى وجود تعاون وتنسيق مع وزارة الصحة لتنظيم حملة لتطعيم الطلاب ضد المرض خلال الفترة المقبلة.



وأكد رئيس قطاع التعليم العام، أن الوزارة لا تتوانى لحظة عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من أي أخطار قد تهددهم أثناء اليوم الدراسي.



موضحًا أن اتخاذ التدابير والإجراءات الاحتزارية لا تعني صحة خبر انتشار مرض الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس، مؤكدًا أن الحديث عن انتشار المرض مجرد شائعة، ولم ترصد أي حالات مصابة حتى الآن.



وأهاب "حجازي" بأولياء الأمور والمعلمين، بعدم الانسياق وراء ما يثار من شائعات هدفها إثارة البلبلة وزعزعة استقرار وانتظام العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصارح الرأي العام بكل شفافية بكل ما يحدث أولًا بأول من خلال بياناتها الرسمية التي تعد المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة التي لا تحتمل التشكيك.