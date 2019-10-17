814 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لـ"وفا"، إن نحو 814 مستوطنا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الاقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.



وأضاف ان سلطات الاحتلال شددت من اجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.