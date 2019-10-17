الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الصيادين في بحر غزة

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.



وأفاد مراسل "وفا"، بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين على بعد حوالي ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارا بالمراكب دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا لمغادرة البحر والخروج إلى الشاطئ.



وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة الصيادين في بحر غزة بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.



ووفقا لبيان حقوقي وأوروبي صدر مؤخرا، فإن استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين، عبر الحصار والقيود المشددة وتقليص المساحات التي تسمح لهم فيها بالصيد، وحظر دخول بضائع ومعدات أساسية لتمكين مهنة الصيد، أو من خلال الاعتداءات المتكررة كإطلاق النار والاستيلاء على مراكب الصيد، أصبح الصيد يشكل خطرا على حياة الصيادين وسلامتهم وأصبح الكثير منهم يعاني من الفقر المدقع، بحيث يعيش 80 % منهم تحت خط الفقر.

