الأرصاد: انخفاض الحرارة درجتين لمدة 3 أيام (فيديو)

وأشار إلى أنه كان هناك فرص لسقوط الأمطار الرعدية والغزيرة ونشاط للرياح، ما أدى لانخفاض الرؤية على بعض المدن مثل طور وأبو سمبل وكانت الرؤية منخفضة وصلت لـ 2000 متر، ولكن اليوم ستكون الرياح هادئة، على أن تكون حالة الملاحة البحرية معتدلة على البحرين.

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الخميس، ولمدة 72 ساعة قادمة، وسيكون الانخفاض بمعدل درجتين عن الأيام الماضية على أغلب المدن والمحافظات.وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، أنه سيكون هناك استمرار للطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري رغم انخفاض درجة الحرارة، موضحًا أن ارتفاع نسب الرطوبة مستمر على مدى اليوم.