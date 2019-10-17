مستوطنون يقتحمون وادي فوكين غرب بيت لحم

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مستوطني "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين لقرى وادي فوكين، ونحالين، وحوسان، اقتحموا الأراضي الزراعية وأدوا طقوسا تلمودية.



يذكر أن المستوطنين ومنذ يوم امس، اقتحموا مناطق عدة في محافظة بيت لحم منها برك سليمان، وعين الحنية في الولجة، وادوا طقوسا تلمودية.



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