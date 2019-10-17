مطار شرم الشيخ الدولى يطبق تجربة عملية لنظام جديد لتتبع الحقائب

كشف الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية للمطارات بالتعاون مع قطاع المطارات والإدارة العامة للعمليات بمطار شرم الشيخ، وشركة سيتا نفذا تجربة تشغيل نظام الـ BRS لأول مرة بالتطبيق داخل المطارات المصرية.



ويهدف النظام الجديد إلى تقديم خدمة جديدة للمسافرين بهدف التحقق من الحقائب المصاحبة للركاب بمنطقة الوصول والتى كانت أولى تطبيقها على الرحلة Air Astana ( KC ) flight # KC0557



جاء في إطار التطوير المستمر والسعي الدائم لتحقيق مطالب شركات الطيران بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين عبر مطارات جمهورية مصر العربية ولكون المطارات بوابة مصر الأولى أمام زائريها من مختلف أنحاء العالم.



وأشار النشار إلى أن هذه التجربة تأتى فى ضوء حرص واهتمام وزارة الطيران المدنى بامتثال وتطبيق متطلبات اتفاقيات المنظمات الدولية والإقليمية للوصول إلى أعلى مستويات السلامة الجوية والتى جاءت بتطبيق أولى تجربتها بمطار شرم الشيخ الدولى تفعيلا لقرار الاتحاد الدولى للنقل الجوىIATA رقم resolution 753 بشأن إمكانية قيام شركات الطيران برصد وتتبع الأمتعة والحقائب للمسافرين تحقيقا لأفضل مستوى فى الخدمات المقدمة ومن أجل مواجهة كافة الصعوبات والتحديات التى تواجه الركاب وبخاصة تلك المتعلقة بالحقائب، حيث تهدف تلك الخدمة إلى الحد من سوء التعامل مع أمتعة وحقائب الركاب من خلال إتاحة خدمة تنفيذ تتبع لأمتعة كل رحلة.



وتمت التجربة بنجاح كبير، وأصبحت جاهزة للتفعيل عقب إعلان باقى المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات جاهزيتها للتنفيذ لجميع شركات الطيران.