"BYD" الصينية توزع 50 ألف حافلة كهربائية في العالم

وزعت شركة بي واي دي (BYD) وهي شركة صينية رائدة في صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة أكثر من 50 ألف حافلة كهربائية الى عملائها في مختلف أنحاء العالم، حسبما قال مدير بالشركة في مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين.



وقال ليو تشن يوى، المدير العام المسؤول عن أعمال الشركة في مدينة شيآن، ان الحافلات الكهربائية للشركة دخلت عشرات الدول والمناطق بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والهند وشيلي.



وأضاف أن الشركة تقدم الحافلات الكهربائية الخالصة الى أكثر من 90 مدينة في أوروبا، محتلة نحو 20 بالمائة من نصيب سوق الحافلات الكهربائية المحلي، مشيرا الى أن اليابان وجمهورية كوريا وسنغافورة والهند في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستخدم السيارات الكهربائية للشركة.



وبدأت قاعدة صناعية للطاقة الجديدة للشركة في مدينة شيآن بالإنتاج في سبتمبر عام 2014 وقد أصبحت أكبر قاعدة لانتاج السيارات للشركة بالبلاد مع وصول حجم انتاجها السنوي إلى أكثر من 300 ألف سيارة ركاب.