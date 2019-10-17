حملات مرورية لرصد متجاوزي السرعات المقررة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كافة الطرق ورصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة المواطنين.



ونشرت الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ورجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.



وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.