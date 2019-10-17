افتتاح أول متحف للغات المنغولية

افتتحت منطقة منغوليا الداخلية بشمالي الصين أول متحف لها لتقديم تطور اللغات المنغولية التاريخي.



ويعرض المتحف المسمى باسم تاتا-تونقا، مؤسس الأبجدية المنغولية التقليدية ما قبل نحو 800 سنة، خمسة أنظمة للكتابة تضم أكثر من 20 لغة منغولية مختلفة تستخدمها المجموعات العرقية المحلية.



وتعرض حوالي 500 قطعة أثرية ثمينة وكتب ورسوم صخرية تسجل اللغات المنغولية في المتحف الذي تبلغ مساحته 1150 مترا مربعا تقريبا.



ويعتبر المتحف أيضا قاعدة لدراسة وبحوث اللغات المنغولية.