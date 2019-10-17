نائب عراقي يكشف موقع أكبر معسكرات داعش

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي اليوم الخميس، عن موقع أكبر معسكرات تنظيم داعش الإرهابي في البلاد، مؤكدا أنه يهدد الأمن في 4 محافظات منها العاصمة بغداد.



وقال العزاوي وهو أحد أعضاء البرلمان عن محافظة ديالى شرقي العراق لوكالة أنباء (شينخوا) إن "حوض امطيبيجة على الحدود بين محافظتي صلاح الدين وديالى تحول إلى أكبر معسكر لتنظيم داعش في البلاد وهو يمثل نقطة جذب لفلول التنظيم من عدة محافظات في آن واحد".



وأضاف أن "امطيبيجة ومنذ نهاية 2018 تحولت إلى مرتكز رئيسي لتنظيم داعش في احياء خلاياه وتنظيمها حتى أنها تحولت إلى أشبه بموقع مهم لتدريب القناصة الذين أرسل بعضهم إلى ديالى لاستهداف القوات الامنية، وهذا ما يفسر تسجيل 4 هجمات خلال اقل من اسبوع في ديالى اسفرت عن مقتل واصابة عدد من منتسبي القوات الأمنية والمدنيين".



وأكد العزاوي أن امطيبيجة الان تشكل مصدر تهديد امني مباشر لاربع محافظات هي (ديالى- صلاح الدين- كركوك- بغداد) وهي تمثل مصدر لتصدير العنف بالوقت الراهن.



وتابع ان "ما يحدث في امطيبيجة خطر للغاية وقد يؤدي إلى نتائج وخيمة على مسرح الاحداث الامنية في الفترة المقبلة"، مؤكدا أنه حذر الجهات المختصة من مجريات ما يحدث في امطيبيجة وانها تشكل خطرا على الأمن الوطني العراقي بالكامل.