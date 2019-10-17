مسؤول فلسطيني: الاحتلال يتعمد استباحة الضفة الغربية

اتهم مسئول فلسطيني اليوم الخميس، إسرائيل بتعمد "استباحة" مدن الضفة الغربية بهدف تقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية.



وقال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية يوسف حرب لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الجيش الإسرائيلي يتعمد تصعيد عمليات الاقتحامات اليومية واستهداف المواطنين الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة.



واعتبر حرب أن ذلك يستهدف "تدمير فرص تحقيق السلام وإضعاف وتقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية بما ينسجم مع الحرب الشرسة التي يتم شنها على الشعب الفلسطيني".



وأشار إلى أن هذه الممارسات الميدانية تتزامن مع "سياسة مبرمجة للتوسع الاستيطاني والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بما ينسجم مع الهدف الإسرائيلي الذي يقوم على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة".



وطالب حرب المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف "انتهاكات" إسرائيل ودعم الشعب الفلسطيني في سعيه من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.



وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت أن الجيش الإسرائيلي أصاب اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين بجروح أحدهم بحالة خطيرة في الضفة الغربية.



من جهتها أوردت مصادر إسرائيلية أن قوات الجيش اعتقلت 10 فلسطينيين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية خلال حملة دهم بحثا عن "مطلوبين" للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.



وأعلنت مصادر طبية فلسطينية الليلة الماضية عن إصابة نحو 50 فلسطينيا بينهم ثلاثة بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي والاختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية.