صحة البحر الأحمر: المحافظة خالية من "الالتهاب السحائي"

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، خلو المحافظة من أي إصابة بمرض الالتهاب السحائي، وأن جميع الطلاب والطالبات بكل المدارس سواء الحكومية أو الخاصة بخير ولا توجد أي حالات إصابة، ولا صحة لما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور أي التهاب سحائي بين تلاميذ المدارس بالمحافظة.



وناشد "مرعي" مواطنى محافظة البحر الأحمر عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الالتفات لأي بيانات تصدر من غير القطاع الصحي وعدم إثارة الخوف والقلق.



وأكد "مرعي" في بيان اليوم الخميس، جهود وزارة الصحة للقضاء على مرض الالتهاب السحائي الوبائي بمصر عن طريق الجهود الوقائية المبذولة من قبل قطاع الطب الوقائي، حيث يتم تطعيم تلاميذ المدارس في السنوات الدراسية "أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي"، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة لمنع انتشار المرض في مصر.