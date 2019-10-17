السنغالي إدريسا يغيب عن سان جيرمان 10 أيام

أعلن نادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، أن لاعب وسطه السنغالي الدولي إدريسا جاي، سيغيب لنحو عشرة أيام بسبب الإصابة في أربطة الساق.



وانضم "جاي" 30 عامًا، إلى سان جيرمان الصيف الماضي قادمًا من إيفرتون الإنجليزي.



ويغيب "جاي" عن سان جيرمان خلال المباراة أمام نيس غدًا الجمعة، بالدوري الفرنسي، وكذلك المباراة أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، بجانب مباراة الكلاسيكو أمام مرسيليا في 27 من الشهر الجاري.



وشارك "جاي" في ثمان مباريات مع سان جيرمان هذا الموسم.