سيارات إغاثة مرورية على الطرق السريعة لمواجهة الأعطال

كثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة المواطنين، حيث شنت الإدارة حملات للكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.



ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

