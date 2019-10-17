ميركل: على الاتحاد الأوروبي أن يحدد معايير حماية المناخ والرقمنة

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التعاون في وضع معايير مشتركة من أجل حماية المناخ والرقمنة على مستوى العالم.

وقالت ميركل في بيان لحكومتها أمام البرلمان اليوم الخميس: "على أوروبا أن تضع لمساتها الخاصة وأن تكون مستقلة رقميا"، مشددة على ضرورة أن يكون الإنسان في القلب من هذه الجهود دائما.

وذكرت ميركل في بيانها أمثلة على جوانب هذا التعاون الذي تدعو إليه، والذي يشمل التعاون في الذكاء الاصطناعي والبيانات، في شبكات اتصالات الجيل الخامس، وقالت إن على الاتحاد الأوروبي أن يضع معايير دولية أيضا فيما يتعلق بحماية المناخ.

ورحبت ميركل بما اعتبرته تمهيدا قامت به الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، لإنشاء "مفوضية جيوسياسية".

