بطولة فرنسا: فييرا لن يكتفي بالدفاع ضد سان جرمان المنقوص هجوميا

سيكون باريس سان جرمان حامل اللقب منقوصا من الناحية الهجومية عندما يحل الجمعة على نيس في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما يبدو مضيفه الجنوبي بقيادة المدرب الصاعد بقوة باتريك فييرا مصمما على عدم الاستسلام.

وفي وقت يعدّ مهاجم سان جرمان الشاب ونجم المونديال الاخير كيليان مبابي العدة لحمل الوان فريق العاصمة مجددا بعد ابلاله من الاصابة، سيفتقد المدرب الالماني توماس توخل خدمات نجمه البرازيلي نيمار المصاب مع منتخب بلاده.

وأعلن الفريق المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية الاثنين ان أغلى لاعب في العالم سيغيب لاربعة اسابيع بسبب اصابة من الدرجة الثانية في أعلى العضلة الخلفية للفخذ الايسر، عانى منها خلال مواجهة بلاده ونيجيريا الاحد الماضي.

والى مباراة نيس، يتوقع غياب اللاعب الراغب صيفا بالانتقال الى برشلونة الاسباني، عن ثلاث مباريات في الدوري أبرزها اللقاء المرتقب ضد مرسيليا، إضافة الى مباراتين ضد كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر مجموعة بدأها بفوز كبير على ريال مدريد الاسباني بثلاثية نظيفة.