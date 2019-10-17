ماراثون دراجات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتأكيد دور العلم في بناء العقل والجسم

ينطلق غدا الجمعة ماراثون للدرجات من مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ٦ أكتوبر، في الثامنة صباحا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة أن هذا الماراثون يقام فى إطار الأنشطة الطلابية التى تنظمها الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء للتأكيد على الدور المجتمعى الذى تحرص عليه الجامعة حيث يشارك فى الماراثون مجموعة من طلاب الجامعة يمثلون ١٣ كلية إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ووكلاء الكليات ونجوم الفن والرياضة ليتحول الماراثون إلى مارثون رياضى فنى شامل.



وأضاف الدكتور عمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن إقامة هذا المارثون يدعم الدور الهام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في دعم القضايا التربوية إلى جانب التأكيد على دور العلم في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الوطن وأيضاً حث الشباب على ممارسة الرياضة وتوعيتهم بأهمية ممارسة الألعاب المختلفة التى تنعكس بالإيجاب على بناء العقل والجسم السليم.