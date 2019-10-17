"الوحدوي الديمقراطي" بأيرلندا يعارض خطة بريطانيا حول "الخروج"

أوضح الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية الذي يشارك في التحالف البرلماني لحكومة المحافظين البريطانية، في بيان قبل افتتاح القمة الأوروبية الخميس أنه يعارض مقترحات التسوية التي قدمها رئيس الوزراء بوريس جونسون.



وكتب الحزب "لا يمكننا دعم ما هو مقترح حول قضيتي الجمارك والموافقة"، أي موافقة سلطات إيرلندا الشمالية على مشروع بريكست وهما نقطتان خلافيتان أساسيتان بين لندن والاتحاد الأوروبي. وأضاف أن هناك "عدم وضوح بشأن رسم القيمة المضافة"، مؤكدا أنه "سيواصل العمل مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق معقول".

