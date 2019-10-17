وزير فرنسي: التوصل إلى اتفاق حول بريكست "ليس مضمونًا"

قال وزير الدولة الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية جان بابتيست لوموين اليوم الخميس قبل ساعات قليلة من اجتماع حاسم للمجلس الأوروبي، إن التوصل إلى اتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "في متناول اليد ولكنه ليس مضمونًا".



وقال ليموين عبر قناة التلفزة الفرنسية "بوبليك سينا" إنه "يبدو أن الاتفاق في متناول اليد لكنه غير مضمون".



وأضاف "نأمل في التوصل إلى اتفاق وإذا أمكن أن يحدث ذلك في الساعات القليلة القادمة، فهذا رائع".

