بيت لحم: مستوطنون يقتحمون برك سليمان ويؤدون طقوسا تلمودية

اقتحم مستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لــ "وفا"، بأن مستوطنين أدوا طقوسا تلمودية، وأن جنود الاحتلال أغلقوا للمنطقة.



يشار إلى أن منطقة برك سليمان السياحية تتعرض لاقتحامات من قبل المستوطنين، كان آخرها يوم أمس.





