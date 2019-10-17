وفاة مسؤول فيتنامي إثر سقوطه من شرفة بالطابق الثامن

أعلنت وزارة التعليم الفيتنامية أن نائب وزير التعليم توفي صباح اليوم الخميس إثر سقوطه من شرفة بالطابق الثامن بمقر عمله.

وتوفى لو هاي آن 48 عاما، الساعة 0710 صباحا (0010 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس في حادث، بحسب ما أعلنته الوزارة في بيان. ولم تحدد الوزارة طبيعة الحادث على نحو دقيق.

ووفقا لصحيفة "دان تري" الفيتنامية، سقط المسؤول من شرفة خارج مقصف الوزارة.

وقامت الشرطة بتفقد الموقع لتحديد ملابسات الحادث، ولكنها لم تكشف بعد عن مزيد من التفاصيل.

وأثارت وفاة المسؤول المفاجئة العديد من التكهنات والشكوك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان من المقرر أن يحضر آن اجتماعا للمجلس الوطني للتعليم صباح اليوم الخميس، برئاسة وزير التعليم، فونج شوان نها.

وتم تعيين آن نائبا لوزير التعليم في عام 2018، عندما كان رئيسا لجامعة هانوي للتعدين والجيولوجيا.

وفي فبراير 2019، صار أمينا لوزارة التعليم، وهو منصب بارز. كما كان مرشحا محتملا ليصبح وزير التعليم القادم في عام 2021.