الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويفتش منازل في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا من بلدة عنبتا شرق طولكرم.



وذكر نادي الأسير في طولكرم لـ "وفا"، أن الاحتلال اعتقل الشاب حازم يوسف فقها (23عاما) بعد مداهمة منزله في البلدة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا ونجليه من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عودة تايه عيسى في الأربعينات من عمره، ونجله الأسير المحرر احمد (19 عاما)، وابنته دينا (20 عاما)، بعد ان داهمت منزله وفتشته في البلدة القديمة.



وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا وفتشت منازل خلال اقتحامها عدة مناطق في محافظة الخليل.



وقالت مصادر أمنية لمراسلنا، إن قوات الاحتلال، داهمت بلدة بيت عوا غرب الخليل، واقتحمت عدة منازل، واعتقلت أكرم عبد القادر إسماعيل مسالمة (26 عاما)، وفتشت منزل الأسير المحرر عيسى إسماعيل طرايرة في بلدة بني نعيم شرقا، ومنزلي المواطنين نور الدين أبو تركي في واد السمن في المنطقة الجنوبية من المدينة، وأحمد العدس في حارة الشيخ وسط المدينة.