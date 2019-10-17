الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعي رئيسها الأسبق

نعت الجمعية العامة للأمم المتحدة البرتغالي وفاة ديوغو فريتاس دو أمارال، رئيس الدورة الخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة من 1995 إلى 1996، الذي وافته المنية يوم 3 أكتوبر عام 2019 عن عمر يناهز 78 عاما.



جاء ذلك في جلسة عامة للإشادة بفريتاس دو أمارال دعا خلال الرئيس الحالي للجمعية العامة تيجاني محمد باندي إلى الوقوف دقيقة صمت.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهو أيضا برتغالي، إن فريتاس دو أمارال ترك بصمة قوية كمطالب بنهج تعددي لحل الصراعات، ومدافع عن القانون الدولي، ومؤيد لتعزيز الأمم من خلال الإصلاح، ومروج لتوسيع الأصوات والتمثيل داخل الأمم المتحدة.



وقال غوتيريش، الذي شغل منصب رئيس وزراء البرتغال خلال فترة ولاية فريتاس دو أمارال رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه شاهد كيف عززت قيادته الرائعة للمنظمة صورة البرتغال.



وأضاف أن "هذا الأمر لم يكن مفاجئا، لأن القيم والروح التي جلبها إلى المنظمة العالمية تجذرت إلى حد كبير في إسهاماته المحورية في الحياة الديمقراطية البرتغالية وفي اندماجها في أوروبا".



وقال إن "الفضل في ما تنعم به البرتغال اليوم من مجتمع ديمقراطي نابض بالحياة يعود إلى زعماء مثل البروفيسور فريتاس دو أمارال. ففي أعقاب ثورة إبريل 1974، لعب دورا رئيسيا كمؤسس وزعيم أحد الأحزاب السياسية الرئيسية في الديمقراطية. وبصفته سياسيا وأستاذا للقانون، قدم إسهاما محوريا في الإطار الدستوري والقانوني للبرتغال الديمقراطية".