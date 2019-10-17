الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين وزيرة جديدة للقوات الجوية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين باربارا باريت كوزيرة جديدة للقوات الجوية.



وحظيت باريت، وهي سفيرة بلادها السابقة في فنلندا، بموافقة 85 صوتا مؤيدا في ترشيحها لمنصب أعلى مسئول للقوات الجوية الأمريكية.



وبعد التصويت، نقل الموقع الإخباري للوزارة عنها قولها، إنه "لا يمكنني تصور منصب آخر يوفر المزيد من الإعجاب والتحدي والمعنى، أكثر من منصب وزير القوة الجوية".



وظل العديد من أعضاء مجلس الشيوخ معارضين لتعيين باريت، قائلين إنها لم تتعهد بوقف تواجد أفراد من القوة الجوية، في ممتلكات تعود لترامب، وهو تواجد يواجه متابعة وانتقادات من الديمقراطيين.



وتحت قيادة باريت، يتوقع أن تشهد القوات الجوية الأمريكية تغيرات هيكلية، مع سعي الولايات المتحدة لتعزيز أدوار قواتها الجوية.

