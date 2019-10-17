الأورام الخبيثة السبب الرئيسي للوفاة في تايوان الصينية

ظلت الأورام الخبيثة السبب الرئيسي للوفاة في مقاطعة تايوان في عام 2018، وفقا لآخر إحصائيات هيئة الشؤون الداخلية بالجزيرة.



وأظهرت البيانات أن متوسط العمر المتوقع في تايوان في العام الماضي بلغ 80.69 سنة، وهو ما كان سيرتفع إلى 84.63 سنة بعد استبعاد الوفيات الناجمة عن الأورام الخبيثة.



وكانت الأورام الخبيثة السبب الرئيسي للوفاة في تايوان في الـ37 عامًا الماضية، حيث حصدت أكثر من 27 بالمائة من إجمالي الوفيات في السنوات الأخيرة. فيما تعد أمراض القلب ثاني أسباب الوفاة في الجزيرة على مدار الـ11 عامًا الاخيرة.



وأرجعت الهيئة ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الأورام الخبيثة إلى عوامل منها التدخين وسوء النظام الغذائي والبيئة المعيشية والإجهاد في العمل.



وكان الالتهاب الرئوي ثالث أسباب الوفاة الرئيسية في تايوان خلال العام الماضي، حيث تسبب في أكثر من 7 في المائة من حالات الوفاة في الجزيرة لثلاث سنوات متتالية.