واشنطن تفرض قيودا على حركة الدبلوماسيين الصينيين في أمريكا

أمرت الولايات المتحدة الأربعاء الدبلوماسيين الصينيين بضرورة إخطار وزارة الخارجية قبل الاجتماع بمسؤولين أميركيين سواء فيدراليين أو ومحليين، في رد مماثل على الإجراءات التي تفرضها بكين على الدبلوماسيين الأميركيين.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى في وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته إن القيود الجديدة جاءت كرد على عدم قدرة الدبلوماسيين الأميركيين على مقابلة مجموعة من المسؤولين والأكاديميين الصينيين.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخوض فيه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم حربا تجارية قاسية أعلن الرئيس الأميركي ترامب الأربعاء بأن نصا حول اتفاق جزئي لانهائها بات قيد الإعداد.

وقال المسؤول "لسوء الحظ في الصين، لا يمكن للدبلوماسيين الأميركيين الوصول بدون اجراءات مقيدة إلى مجموعة أشخاص من ذوي الأهمية بالنسبة إلينا للقيام بعملنا هناك".

وأضاف "هذا يشمل المسؤولين المحليين وعلى مستوى المقاطعات وكذلك المؤسسات الأكاديمية ومعاهد البحوث"، موضحا "علينا أن نسعى للحصول على إذن وغالبا ما يتم رفضه".