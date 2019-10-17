مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قالت وسائل إعلام فلسطينية محلية، اليوم الخميس، إن قرابة 500 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى.



ونددت كل الفصائل الفلسطينية المختلفة، ومنظمة التحرير وحركتي حماس وفتح، بالاقتحامات المتتالية من المستوطنين للمسجد الأقصى.



كما أشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في وقت سابق بالاقتحامات، معتبرة أنها استفزاز للعالم العربي والمسلم، وأنها خطوة من حكومة الاحتلال من أجل تحويل الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع على أساس ديني.