مشادات بين ترامب وبيلوسي في اجتماع البيت الأبيض حول سوريا

انسحب مسؤولون ديموقراطيون من اجتماع في البيت الأبيض عُقد لمناقشة السياسة الأميركية في سوريا، وذلك بعد أن توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكلام قاس الى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حيث وصفها بأنها "سياسية من الدرجة الثالثة".



وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي كان يحضر الاجتماع أن ترامب بدأ بتوجيه "نقد لاذع ومبتذل"، في حين قالت بيلوسي إن الرئيس عانى من حالة "انهيار".



وهذا السجال الحاد هو أحدث اشارة على التدهور الكبير في العلاقة بين ترامب وبيلوسي منذ أن بدأت الأخيرة تحقيقا الشهر الماضي بهدف عزل الرئيس.



وأضاف شومر بعد مغادرة الاجتماع المخصص لمناقشة قرار ترامب المثير للجدل بالانسحاب من شمال سوريا "لقد كان يوزع الاهانات، وخاصة لرئيسة مجلس النواب لقد وصفها بأنها سياسية من الدرجة الثالثة".



وأشار إلى أن مشرّعين آخرين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري استمروا في حضور الاجتماع.



وقالت بيلوسي إن ترامب بدا "مهزوزا للغاية" بعد التصويت الساحق من الحزبين في مجلس النواب في وقت سابق الأربعاء لإدانة قراره سحب الجنود الأميركيين من سوريا.



وأضافت بيلوسي "ما شهدناه من جانب الرئيس كان حالة انهيار، وهذا أمر محزن".



وقال الديموقراطي المخضرم في مجلس النواب ستيني هوير انه وآخرين "شعروا بالإهانة الشديدة" بسبب معاملة ترامب لبيلوسي.



وكان ترامب قد قلل من شأن بيلوسي مرات عدة على تويتر في الأسابيع التي تلت بدء التحقيق لعزل الرئيس.