واشنطن: الصين تحتجز مواطنين أميركيين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس، أن مواطنين أميركيين أوقفا في إقليم بشرق الصين، بدون أن تحدد سبب اعتقالهما.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية "نحن على علم بتوقيف مواطنين أميركيين اثنين في جيانغسو (الصين) وباتهامات وجهتها إليهما سلطات الإقليم".

ولم توضح الوزارة هذه الاتهامات، ولم تذكر سوى اسم أحدهما وهو امرأة تدعى أليسا بيترسن، مؤكدة أنها تتلقى مساعدة قنصلية.

وبيترسن هي مديرة شركة تحمل اسم "تشاينا هورايزونز" (آفاق الصين) وتوظف معلمين لتدريس اللغة الإنجليزية في الصين، كما ذكر الموقع الالكتروني لهذه الشركة المتمركزة في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان وضع في 12 أكتوبر على صفحتها على فيسبوك أن بيترسن ومالك الشركة جاكوب هارلان موقوفان "منذ 13 يوما وقد يبقيان كذلك لأشهر إن لم يكن لسنوات". وأكدت أنهما "يواجهان اتهامات كاذبة".

وفتحت عائلتاهما صفحتي دعم لهما على الأنترنت.