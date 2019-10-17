بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة العذراء ببلجيكا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، صلاة تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوحنا ببلجيكا.



وكان قد وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الثلاثاء الماضي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في إطار جولته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.



واستقل البابا تواضروس الثاني، والوفد المرافق له القطار من باريس إلى بروكسل، حيث كان في استقباله السفير خالد البقلي سفير مصر ببروكسيل.



وفي وقت سابق، أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، عن توقف عظته الأسبوعية حتى منتصف نوفمبر المقبل؛ بسبب سفره خارج البلاد.