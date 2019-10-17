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مصر

الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:26 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى
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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى، التابعة للقوات المسلحة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وتعد كلية الطب العسكري، أحد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي صدق على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب في القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدني، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم، يكونون نواة للدفع بهم ليس في مصر وحدها ولكن في مختلف الدول، وبداية جديدة لتعزيز شهادة الطب المصرية في كافة المحافل والوظائف الدولية.
 
واستطاعت كلية الطب العسكري، أن تؤسس لمفهوم جديد في الشراكة مع الجامعات الدولية، في المناهج والتدريب وتأهيل الطلاب، وإيفاد المميزين منهم في بعثات دولية، لكسب خبرات أكبر.
 
ويعد تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب العسكري، هو أحد أهم الإنجازات التي حدثت في قطاع الصحة خلال العقود الماضية.

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