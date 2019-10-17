سقوط رافعة ونش سبب توقف المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر

أعلن المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادى، أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقطت "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية؛ ما أدى إلى قطعها، وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، وعلى الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ، وجار العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.



وأوضح المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة، ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، معلنا توقف حركة القطارات بمحطات (غمرة - الدمرداش - منشية الصدر) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.