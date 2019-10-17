أمناء النوبارية يطالب المجتمعات العمرانية بضوابط لآليات التخصيص المباشر

طالب مجلس أمناء مدينة النوبارية، في مذكرة رسمية هيئة المجتمعات العمرانية بوضع استراتيجية محددة لآليات التخصيص المباشر في بيع الأراضي من قبل الجهاز، بعد المشكلات التي شهدتها عمليات البيع في المدينة مؤخرًا.



وتلقت الهيئة، شكوى مجلس أمناء مدينة النوبارية حول عملية بيع 5 قطع مميزة وبدأت في دراستها من قبل اللجنة المتخصصة لبيع الأراضي في الهيئة.



وشدد مصدر بالهيئة، على أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب وفق صحيح القانون خلال ساعات، موضحًا انه سيتم سحب الأراضي من غير المستحقين والذين ليس لديهم أي شركات على أرض الواقع أو أي افراد يمتلكون أكثر من أي قطعة.



وأكد أن، الهيئة لن تسمح بأي تجاوزات وسيتم طرح الأرض التي يثبت مخالفة قرارات التخصيص لها في مزاد علني بكل شفافية.



وأكد محمد صالح صاحب الشكوى، التي تنظرها الهيئة أن لديه ثقة في اللجنة التي شكلتها هيئة المجتماعات العمرانية، مضيفًا أن لابدَّ من عرض جميع قطع الأراضي على بوابة الإسكان أو على صفحة جهاز المدينة لتكون متاحة لجميع الأفراد حتى تكون هناك فرصة لجميع رجال الأعمال الموجودين في مدينة النابورية لشراء هذه الأراضي المميزة.



وأكد محمد القصري رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن إجراءات البيع تمت بكل شفافية وفقًا للقواعد التي أقرتها الهيئة لعمليات البيع بالأمر المباشر وأن مكتبه مفتوح أمام كافة المستثمرين الجادين لتذليل أي صعاب تواجههم.



وأضاف رئيس جهاز، أن البيع تم كما ينص قانون هيئة المجتمعات العمرانية بدفع قيمة 10% من قيمة الأرض، طبقًا لقواعد قانون البيع المباشر، موضحًا أن الجهاز عبارة عن وسيط بين المستثمرين وهيئة المجتمعات العمرانية، وليس له مصلحة مع أي شخص في بيع هذه الأراضي مؤكدًا أن البعض يقوم بترويج الإشاعات بهدف رفع سعر الأراضي، وافتعال أزمات مع رجال الأعمال الموجودين في المدينة.