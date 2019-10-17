الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

مصر تعرب عن استيائها من استمرار العدوان التركى على سوريا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:03 ص
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
طباعة
أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، على متابعتها ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المُستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف؛ فضلًا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا.

كما أكد البيان أن، ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح إنما يؤكد على رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية.

وفي هذا السياق، أعربت مصر عن ارتياحها وترحيبها بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير من تلك التطورات، والمتمثل في الرفض الأمريكي الواضح للاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية، وفرض عقوبات أولية على النظام التركي، في سبيل دفع تركيا للتراجع عن سياساتها العدوانية، مؤكدةً أن اتخاذ مثل هذه المواقف الواضحة والإجراءات العملية إنما يبرهن على وقوف الرئيس ترامب بحزم لنصرة مبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وهو ما يجب أن تتسق معه كافة أطراف المجتمع الدولي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع درجة الحرارة وصداع وتصلب رقبة.. أبرز أعراض الإلتهاب السحائى

منذ يوم

رسميًا.. الزمالك يواجه المقاولون السبت المقبل بدلًا من الأهلى

منذ حوالي 20 ساعة

4 مجهولي النسب في شوارع قنا.. أحدهم جثة متحللة

منذ حوالي 11 ساعة

"أمطار رعدية".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

سقوط رافعة ونش سبب توقف المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر

"المترو" تعلن تعطل الخط الأول "المرج - حلوان"

شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء

حريق محدود في أكاديمية الفنون بالهرم

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

4 مأكولات لخفض الكولسترول

أسرار التغذية لحياة صحية.. تعرف عليها

المشروبات السكرية تزيد الوزن أكثر من الحلويات

5 أخطاء تجنبها أثناء خسارة الوزن

الرئيس نيوز

حريق بأكديمية الفنون بالهرم نتيجة انفجار كابل كهربائى

"الكهرباء" تعلن عن وظائف خالية في ديوان عام الوزارة

الجريمة "قتل واغتصاب" والعقوبة "مفيش عشان أطفال".. هل نحتاج إلى تعديل تشريعي؟

مدير "التعمير والتنمية الزراعية": لا توجد "تقارير رقابية" أجبرتني على الاستقالة

منوعات

الجزر المكتشفة في القطب الشمالي تبين ولادة الحياة على الأرض

النساء يتفوقن على الرجال في وظيفة المدير المالي بالشركات الكبرى

"أزمة الهيروين".. سر نجاح خواكين فينكس بالجوكر

نيزك ملتهب يحول ليل الصين إلى نهار

كشكول

تعرف علي توصيات المؤتمر الدولي الثالث لهندسة عين شمس

رئيس جامعة أسوان يعقد لقاءا تنسيقيا استعدادًا لأسبوع الجامعات الأفريقية

معلم بالمنوفية ينطق الشهادتين ويسقط ميتاً داخل الفصل

جامعة الإسكندرية تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. تعرف عليها

إسلام سياسي

تعرّف على "العموري" الوسيط النفطي لتنظيم داعش

تعرّف على حصيلة الإشتباكات بين قوات "قسد" والعدوان التركي

لضيق المكان...الصوفية تلغى إحتفالات «جمع الجموع» بمولد البدوى

إخوة الدم.. كيف بدأت العلاقات الإيرانية الإخوانية؟


زيت وسكر

وزارة “الكهرباء” تعلن عن وظائف جديدة

انفوجراف .. دليلك للتسجيل فى “التأمين الصحى الجديد” بأسوان

اعرف سعر الدواجن في نهاية اليوم

كيف تحمي نفسك من الاكتئاب؟

مقالات الرأي
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
منى رجب
من فضلك وأشكرك.. مصطلحات راقية افتقدناها
صفوت البياضي
بين الانفعال والمبادرة فجوة كبيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الباشا التركى والدرس الأمريكى
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض فيلم "سجناء" بمكتبة الزاوية الحمراء

مناقشة كتاب "وماذا بعد حرب أكتوبر؟".. بالإسكندرية

اليوم.. ندوة "عالج نفسك بنفسك" بمكتبة مصر العامة

تعرف على عروض مركز الهناجر والإبداع الفنى

صفحتنا ع الفيس بوك