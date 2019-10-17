ارتفاع درجة الحرارة وصداع وتصلب رقبة.. أبرز أعراض الإلتهاب السحائى

"ما بين ارتفاع في درجة الحرارة والصداع وتصلب الرقبة و الغثيان والقيء والانزعاج عند النظر إلى الأضواء الساطعة والارتباك والهلوسة" كانت هي تلك أعراض أشكال الالتهاب السحائي الذي يثير حالة من القلق عند إصابة الأطفال به.



فإلتهاب السّحايا (Meningitis) هو مرض التهابي يصيب الأغشية المُخاطيّة المُحيطة بالدّماغ والنخاع الشّوكي، بسبب عدوى بكتيريّة أو فيروسيّة.



ويعتبر الالتهاب السحائي الفيروسي في معظم الحالات أقل خطورة من التهاب السحايا الجرثومي أو البكتيرى وهو أكثر شيوعًا في أشهر الصيف وينتشر عن طريق الاتصال المباشر بالفم غالبية الأعراض تختفي في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام دون أي مضاعفات.



و التهاب السحايا الجرثومي "البكتيري" هو عدوى أكثر خطورة، ويحاج إلى التشخيص المبكر والعلاج ضرورية لتحقيق أفضل النتائج.



أعراض الالتهاب السحائي



لم ينجح الباحثون بعد، بتحديد مسبب هذا النوع من الالتهاب، في محاولاتهم لتربيته في مُستنبت، بعد أخذ عيّنة من سوائل الجسم - من هنا، تمّ استيحاء الاسم (ولكن هناك طرق أخرى تساعد في تحديد مسبب الالتهاب).



في حين أن الجراثيم التي تسبب التهاب السحايا الجرثومي قد تنتشر من شخص لآخر، لكن لا تنتشر عن طريق ملامسة عارضة أو مجرد تنفس الهواء في مكان يوجد به شخص مصاب بالتهاب السحايا.



و تنتشر البكتيريا من خلال تبادل إفرازات الجهاز التنفسي والحلق من خلال التقبيل والشرب من نفس الكوب في كثير من الأحيان ، هناك ذعر حقيقي مع التهاب السحايا الجرثومي. ومع ذلك ، فقط أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق جدا مع الشخص المصاب هم في خطر.



إذا كان يشتبه في التهاب السحايا الجرثومي ، يجب على المريض طلب الرعاية على الفور ويعالج المريض بالمضادات الحيوية.



والمرض إذا لم يتم علاجه مبكرًا ، فقد يؤدي المرض إلى الوفاة، وفي كثير من الحالات يتسبب في إصابات في الدماغ أو فقدان السمع أو صعوبات في التعلم.



وكان قد انتشرت شائعات بخصوص الالتهاب السحائي بانتشار مرض الالتهاب السحائي بين الطلاب ما أثار الكثير من الفزع بين أولياء الأمور.