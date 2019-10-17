الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

رسالة من ترامب إلى أردوغان: لا تكن أحمقًا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:22 ص
ترامب و أردوغان
ترامب و أردوغان
طباعة
حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة أرسلها إليه في نفس اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمال سوريا قائلًا: "لا تكن أحمقًا"، منبهًا إياه من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كــ"شيطان".

وبعد ثلاثة أيام على سحب القوات الأمركيية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وهي خطوة اعتبرت بمثابة ضوء أخضر لتركيا لتبدأ عمليتها العسكرية، أبلغ ترامب أردوغان بأنه سوف يدمر اقتصاد بلاده إذا ما ذهب الغزو بعيدًا.

وفي لهجة تخلو من المجاملات الدبلوماسية، بدأ ترامب رسالته بتهديد صريح، وكتب في الرسالة المؤرخة في 9 أكتوبر، والتي أكد البيت الأبيض لفرانس برس صحتها: "دعنا نتوصل إلى اتفاق جيد".

وأضاف: "أنت لا تريد بأن تكون مسؤولًا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولًا عن تدمير الاقتصاد التركي.. وسأفعل ذلك".

وتابع: "سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسوف ينظر إليك الى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة".

ولفت ترامب إلى أن "اتفاقًا عظيمًا" أمر ممكن إذا قام الرئيس التركي بمفاوضة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي تصنفه تركيا على أنه "إرهابي" لعلاقته مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

وختم ترامب رسالته بالقول: "لا تكن رجلًا متصلبًا، لا تكن أحمقا"، مضيفًا: "سوف أتصل بك لاحقًا".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

زلزال بقوة "5.1 ريختر" يضرب الفلبين

منذ حوالي 10 ساعة

المتبرعة لزوجها بكبدها: "اتجوز عليا واتهمني بالسرقة"

منذ حوالي 9 ساعات

حريق محدود في أكاديمية الفنون بالهرم

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

سقوط رافعة ونش سبب توقف المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر

"المترو" تعلن تعطل الخط الأول "المرج - حلوان"

شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء

حريق محدود في أكاديمية الفنون بالهرم

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

4 مأكولات لخفض الكولسترول

أسرار التغذية لحياة صحية.. تعرف عليها

المشروبات السكرية تزيد الوزن أكثر من الحلويات

5 أخطاء تجنبها أثناء خسارة الوزن

الرئيس نيوز

حريق بأكديمية الفنون بالهرم نتيجة انفجار كابل كهربائى

"الكهرباء" تعلن عن وظائف خالية في ديوان عام الوزارة

الجريمة "قتل واغتصاب" والعقوبة "مفيش عشان أطفال".. هل نحتاج إلى تعديل تشريعي؟

مدير "التعمير والتنمية الزراعية": لا توجد "تقارير رقابية" أجبرتني على الاستقالة

منوعات

الجزر المكتشفة في القطب الشمالي تبين ولادة الحياة على الأرض

النساء يتفوقن على الرجال في وظيفة المدير المالي بالشركات الكبرى

"أزمة الهيروين".. سر نجاح خواكين فينكس بالجوكر

نيزك ملتهب يحول ليل الصين إلى نهار

كشكول

تعرف علي توصيات المؤتمر الدولي الثالث لهندسة عين شمس

رئيس جامعة أسوان يعقد لقاءا تنسيقيا استعدادًا لأسبوع الجامعات الأفريقية

معلم بالمنوفية ينطق الشهادتين ويسقط ميتاً داخل الفصل

جامعة الإسكندرية تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. تعرف عليها

إسلام سياسي

تعرّف على "العموري" الوسيط النفطي لتنظيم داعش

تعرّف على حصيلة الإشتباكات بين قوات "قسد" والعدوان التركي

لضيق المكان...الصوفية تلغى إحتفالات «جمع الجموع» بمولد البدوى

إخوة الدم.. كيف بدأت العلاقات الإيرانية الإخوانية؟


زيت وسكر

وزارة “الكهرباء” تعلن عن وظائف جديدة

انفوجراف .. دليلك للتسجيل فى “التأمين الصحى الجديد” بأسوان

اعرف سعر الدواجن في نهاية اليوم

كيف تحمي نفسك من الاكتئاب؟

مقالات الرأي
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
منى رجب
من فضلك وأشكرك.. مصطلحات راقية افتقدناها
صفوت البياضي
بين الانفعال والمبادرة فجوة كبيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الباشا التركى والدرس الأمريكى
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض فيلم "سجناء" بمكتبة الزاوية الحمراء

مناقشة كتاب "وماذا بعد حرب أكتوبر؟".. بالإسكندرية

اليوم.. ندوة "عالج نفسك بنفسك" بمكتبة مصر العامة

تعرف على عروض مركز الهناجر والإبداع الفنى

صفحتنا ع الفيس بوك