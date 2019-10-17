افتتاح أول مركز لعلاج مرضى السكرى بالدم فى الصعيد

إفتتح الدكتور سامي شريف مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، أول مركز لعلاج مرضى السكري بالدم داخل التأمين الصحي بفرع وسط الصعيد.



وصرح الدكتور محمد علي رسلان مدير المنطقة الطبية بفرع وسط الصعيد، أن المركز يعمل تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين في علاج السكري، وقسم تمريضي مدرب جيدًا.



وأضاف أن، المركز سيعمل ثلاث أيام أسبوعيًا لمدة شهر ثم يستمر بعد ذلك طوال أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن المركز يخدم ما يقرب من ٢٠٠٠ مريض.



وذكر رسلان، أن المركز يقوم بالتشخيص، مرورًا بالتثقيف الصحي بمعرفة المرض وأعراضه ومضاعفاته، وطرق علاجه، حتى متابعة المريض شهريًا عن طريق فتح ملف صحي لكل مريض مدون به كل ما يخصه.



وأكد أن، المركز يقوم بالتعاون والشراكة مع الجهات المجتمعية بتوفير أجهزة سكر، وأقلام، لتوزع مجانًا لمرض السكري، لافتا إلى أن افتتاح المركز استمر بمجهود قرابة ٦ أشهر.



وأوضح مدير المنطقة الطبية بفرع وسط الصعيد أنه يشارك في رعاية المركز كلًا من: الدكتور روماني وحيد مدير العيادة المركزية النموذجية، و تحت إشراف الدكتورة لبنى التوني أستاذ الأمراض الباطنة، والغدد الصماء بكلية الطب جامعة أسيوط.