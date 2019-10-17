انفوجراف.. خريطة تسجيل المواطنين بالتأمين الصحى فى السويس

أعلنت منظومة التأمين الصحى الشامل في انفوجراف عن خريطة الوحدات الصحية والمراكز الطبية المتاحة لتسجيل المواطنين في المنظومة الجديدة فى محافظة السويس.



وأوضحت أن، الوحدات المتاحة للتسجيل تشمل 13 نقطة تضم: وحدتا طب أسرة المحروسة والسادات بإدارة الأربعين، ووحدات طب أسرة قرية عامر والشالوفة والمشروع وجينيفا بإدارة الجناين، ووحدتا طب أسرة 24 أكتوبر والرائد ومركز صحة أسرة الصباح بإدارة فيصل، ووحدات طب أسرة السلام2 وعرب العامرين والصفا بإدارة عتاقة ووحدة السويس بإدارة السويس.



ووزارة الصحة والسكان أعلنت منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، عن بدأ تسجيل المواطنين فى محافظات المرحلة الأولى الخمس التى تشمل: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تمهيدًا لتطبيقها بشكل رسمي.