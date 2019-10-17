شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء



جاء ذلك أثناء احتفال برنامج "الزمالك اليوم" بنجوم فريق القلعة البيضاء لكرة اليد بعد فوزهم ببطولة إفريقيا، بعد التغلب على فريق سبورتنج في البطولة التي أقيمت ببطولة إفريقيا.



وتغلب فريق الزمالك على نظيره سبورتنج المصري، بعد أن وصلا الفريقين إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية المقامة في الرأس الأخر، وعاد الزمالك للفوز بالمباراة بعد أن كان متراجع أمام سبورتنج في مباراة قوية بين الطرفين.





اقتحم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، استديو برنامج الزمالك اليوم، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك في كرة القدم السابق، على قناة "الحدث اليوم".