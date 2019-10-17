اليوم.. وصول فريق أوركسترا أوبرا عايدة إلى مطار الأقصر

يصل فجر اليوم الخميس، إلى مطار الأقصر، أوركسترا وكورال أوبرا عايدة، التى ستقام داخل معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر على مدار يومين 26 و28 أكتوبر الجاري، وسط توافد من كافة جنسيات العالم.



وتشير ياسمين عبد الرحمن المدير التنفيذي لمشروع حفل أوبرا عايدة، إلى أن الأوركسترا سيبدأ فى البروفات داخل أحد فنادق الأقصر، وبعد ذلك بحلول 22 الجارى سيبدأ بروفاته من موقع الحدث لحين موعد العرض داخل الأقصر، موضحة أنه تم الاستعانة بكافة الخبرات المصرية لخروج العرض بالشكل اللائق باسم مصر.



وأوضحت، أن العرض الواحد يتسع 1250 فردا، لافتة إلى أن أسعار تذاكر العرض تبدأ من 100 حتى 750 دولارًا، كما سيتم إقامة صالون ملكي لتذاكر الـ"vip" سيكون له جو خاص للاستمتاع بالعزف.