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مصر

"الصحة": مبادرة "علاج مليون إفريقى من فيروس سى" تستهدف 5 دول بـ2019

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:53 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون إفريقي من "فيروس سي"، تستهدف حتى نهاية العام الجارى 5 دول إفريقية جديدة لتطبيق المبادرة الرئاسية بها، لافتًا إلى أن الدول المستهدفة تشمل: "إريتريا – السودان – كينيا – أوغندا – تنزانيا – بوركينا فاسو".

وأضاف "حساني"، في تصريح لـ"الدستور"، ن مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقي تستهدف 18 دولة فى قارة إفريقيا، حيث تم إضافة 4 دول مؤخرًا لقائمة الدول التي تستهدفها وتشمل "بوركينا فاسو - الكاميرون - نيجيريا - النيجر".

وأشار إلى أن هناك جولات استطلاعية مستمرة بالدول الإفريقية لدراسة أوضاعها والوقوف على متطلبات إطلاق المبادرة الإفريقية بها، موضحا أنه تم زيارة أكثر من 10 دول ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مع المكاتب القطرية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا لاستخدامها في دفع المنظومات الصحية في الدول الإفريقية، لجذب الحالات المصابة لعلاجهم من خلال مصر.

وأكد مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات، أنه تم إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون إفريقي من "فيروس سي"، بدولة تشاد يوم الإثنين الماضي، حيث قام الفريق المصري بفحص 200 مواطن في العاصمة التشادية "أنجمينا".

ولفت "حساني" إلى أن الفريق المصري بدولة جنوب السودان فحص حتى الآن حوالي 2000 مواطن منذ إطلاقها سبتمبر الماضى بعيادة "تحيا مصر إفريقيا" بالعاصمة "جوبا"، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف لنقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير الساري إلى الدول الإفريقية.

وأوضح أن الفريق المصري بعيادات "تحيا مصر إفريقيا"، يضم استشاري كبد وجهاز هضمي وصيدلي إكلينيكي وأخصائي الباثولوجيا الإكلينيكية، وأخصائي نظم ومعلومات، ويقوم الفريق بتدريب الكوادر الطبية بالدول الإفريقية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، لافتًا إلى أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة و مسئولي معامل التحاليل وإجراء تحليل الـpcr.

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