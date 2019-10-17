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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 17 أكتوبر 2019

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:46 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 17 أكتوبر، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يطرأ لا منتظر ينقذك من بعض المآزق، ويساعدك على تصويب المسار وتصحيح بعض الأخطاء، تطرأ مساعدة ما أو حظ من السماء يفتح أمامك الأبواب المغلقة.
عاطفيًا: إذا كنت مرتبطًا تعيش حالة من التفاهم والود، ويعود الانسجام ليخيم على علاقاتك، ويحدث ما يخرجك من الروتين أو الرتابة.
صحيًا: تنفعل لأسخف الأمور بعدما يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون، ألم تتعلم من دروس الماضي.

الثور
مهنيًا: تُفتح أمامك مجالات جديدة ويحمل إليك مفاجأة سعيدة أو لقاء مع الماضي، أخشى على وظيفتك لأنك مثال المشاغب وخطر على استقرار المحيط المهني الذي تعمل فيه.
عاطفيًا: يكون هذا اليوم من أصعب الأيام على الصعيد العاطفي، يحمل بعض الحيرة أو الارتباك أو الأحزان، وربما الازدواجية أو الفراق.
صحيًا: تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو المنزوعة الدسم ضمن نظامك الغذائي اليومي لتقليل كميات الدهون.

الجوزاء
مهنيًا: دافع عن مصالحك بقوة وقناعة، ربما تحاول شغل منصب او موقع مهم او الحصول على علاوة في الراتب أو على شروط أفضل في العمل.
عاطفيًا: يتغير المناخ ليصبح مملًا ومخيبًا، قد تقلق بشأن وضع طارئ، وابتعد عن الأفكار السود وكن متعاونًا ولا تتذمر، وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة.
صحيًا: ابتعد عن الضجيج وحافظ على التوازن في حياتك تعامل مع أي عارض صحي بهدوء ولا تتماد في أعمالك المنهكة.

السرطان
مهنيًا: لا تحاول أن تؤلب الآخرين ضدك، فهذا لن يكون في مصلحتك بل سيؤدي الى خلق متاعب أنت بغنى عنها.
عاطفيًا: تواجه بعض المصاعب وفقدان الحيوية والنشاط، العصبية الزائدة لا تنفع في معالجة المشكلات مع الشريك، فهي تولّد العناد.
صحيًا: أنت بحاجة دائمة إلى المراقبة الذاتية ومعالجة إيجابية لحالة عدم استقرارك الصحي والنفسي.

الأسد
مهنيًا: تعيش يوما ملونًا بكل الالوان، تنشط فيه الحركة، ويبشرك الحظ بظروف جيدة مليئة بالسعادة والقوة لمواجهة العواصف وتسوية المسائل المهنية والعلاقات الإنسانية.
عاطفيًا: أما اذا كنت على موعد أو ارتباط مهم فحاول ان تترك انطباعات لطيفة، قد تكون على وشك الارتباط بعلاقة عاطفية جديدة.
صحيًا: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة أمر إيجابي بالنسبة إلى الشأن الصحي، وإذا رغبت في جسم سليم، عليك أن تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة.

العذراء
مهنيًا: لا يناسبك وجود القمر في الجوزاء لذلك أنصح لك عدم الانفعال وتمالك النفس إذا أردت النجاح في عملك، تواجه بعض الضغوط وهذا أمر أكيد.
عاطفيًا: خُذ احتياطاتك من تفجّر وضعك العاطفي، لا تحاول إثارة غيرة الشريك أو اللعب بأعصابه لأنه يمكن ألا يتحمّلك.
صحيًا: إذا اتّبعت الإرشادات والتعليمات وتقيّدت بالمواعيد المحدّدة لتناول الوجبات فإن النتائج ستكون أكثر من رائعة.

الميزان
مهنيًا: أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.
عاطفيًا: الارتجال في التعامل مع الشريك قد يخلق نوعًا من الخوف، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية غير مبرّرة.
صحيًا: ضاعف نشاطك الرياضي، ومارس السباحة كلما أتاح لك الوقت ذلك، فهي مفيدة.

العقرب
مهنيًا: تحاش التصريح بأفكارك، وحاول التكتم والعمل بصمت، وفكّر جيدًا قبل أي تصرّف يمكن أن تندم عليه لاحقًا.
عاطفيًا: لا تدع الأنانية تتحكّم في تصرفاتك مهما بلغت الضغوط، ولا سيما أن الشريك جاهز لمساعدتك عند الضرورة.
صحيًا: أعصابك المتوترة تقلقك وتسبّب لك الأرق، استشر طبيبك ليصف لك العلاج المناسب.

القوس
مهنيًا: حاول تنظيم الشؤون المالية وتقييم الحسابات والامتناع عن المخالفات القانونية، ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر.
عاطفيًا: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة، لكن عليك تجنب الخلافات والابتعاد عن كل ما قد يسيء إلى تلك العلاقة.
صحيًا: التخلص من القلق ليس بالأمر السهل، فهو يسبب انزعاجًا لا يحتمل وخصوصًا في الليل.

الجدي
مهنيًا: تعيش يومًا صعبًا لكنه ليس مستحيلًا، لا تتسرع في توظيفاتك ولا تستعجل قرارًا مهمًا، وتضطر إلى اتخاذ قرارات تتعلق بشأن مادي.
عاطفيًا: تكره أن يفرض أحدهم عليك آراءه، حتى لو كان الشريك، لإحجامك عن تقبل أي تبديل في أوضاعك، مفضلًا التأقلم مع الروتين اليومي.
صحيًا: أنصحك بألا تكبت غضبك وأحزانك، بل حاول أن تعبر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك وكأنك تفقد السيطرة على نفسك.

الدلو
مهنيًا: تتمتع بحصانة كبيرة وكمّ هائل من الحظوظ والفرص، وربما تواجه تحديًا من أحد المسؤولين المطالبين بتسليم الأعمال في الوقت المحدد والمتفق عليه، فلا تلعب بالنار.
عاطفيًا: حافظ على مصداقيتك ومناقبيتك وتصرّف بمسؤولية عالية، أما إذا تعرضت للاستفزاز من قبل الشريك فلا تنفعل.
صحيًا: احذر المبالغة في السهر أو الإفراط في الطعام لئلا يتغير كل نظامك الحياتي فتصاب باضطرابات صحية متعددة.

الحوت
مهنيًا: تتفوق في مجال الصحافة والكتابة والتعليم والتجارة، وتكون سعيدًا بعمليات بيع أو شراء، أو بإنجازات ولقاءات مهنية مثمرة.
عاطفيًا: تستغل كل طاقاتك لتصل إلى قمة الشغف، وإلى الانشراح الحالم مع الحبيب، لكنك قد تجد صعوبة بعدما بلغت هذه الدرجة في العودة بالعلاقة إلى مستوى الواقع.
صحيًا: حتى لو لم تشعر بالعطش، عليك شرب كميّةٍ كبيرة من الماء يوميًا، فالماء من أفضل الوسائل لتجديد طاقة الإنسان.

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