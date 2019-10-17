اليوم.. عرض فيلم "سجناء" بمكتبة الزاوية الحمراء

تُنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس٬ عرض للفيلم الأمريكي "Prisoners" أو "سجناء" من إخراج دينيس فيلنوف٬ الفيلم من إنتاج 2013 وتبلغ مدة عرضه 153 دقيقة.



الفيلم من بطولة: هيو جاكمان بدور كيلر دوفر.جيك جيلنهال بدور: التحري لوكي. ميليسا ليو بدور: هولي جونز. يناقش الفيلم الناقد السينمائي ومعد الأفلام الوثائقية عبدالله محمد.



تدور أحداث قصة الفيلم حول أبٍ تُختطف ابنته البالغة من العمر ست سنوات هي وصديقتها، بمرور الوقت يزداد قلقه ويعتقد في قتلها، وفي ذلك الوقت يشك الشرطي المكلف بتلك القضية في سائق إحدى السيارات الكبيرة التي كانت تقف في شارع الفتاة المفقودة. ويلقي القبض عليه، إلا أنه يُفرج عنه سريعًا نتيجة عدم وجود أدلةٍ تُدينه، هنا يضطر الأب إلى البحث عن ابنته بنفسه. تُرى هل سيجتمع شمل الأب بابنته مجددًا؟ هذا ما تكشف عنه أحداث الفيلم.