مناقشة كتاب "وماذا بعد حرب أكتوبر؟".. بالإسكندرية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الإسكندرية.



أقام قصر ثقافة مصطفى كامل محاضرة لمناقشة كتاب "وماذا بعد حرب أكتوبر؟" تأليف مصطفى أمين، أدارها حسين شحاتة، تحدث خلالها عن انتصار مصر الحربي وذهاب رئيس الجمهورية الأسبق محمد أنور السادات إلى الكنيسيت ومؤتمر السلام كامب ديفيد وقرارات الرئيس السادات بالتحويل من النظام الإشتراكي التابع للكتلة للشرقية إلى النظام الليبرالي التابع للكتلة الغربية، وتحدث أيضًا عن الانفتاح الاقتصادى واستكمال رؤساء الجمهورية التاليين له لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والسعي لتحقيق الرخاء والسيادة التامة على أراضي الدولة.



أقامت مكتبة النزهة ورشة فنية لعمل لوحة عن الجندي المصري المحارب بأوراق المجلات الملونة ضمن النشاط اليومي لمرسم الطفل، كما أقام قصر ثقافة الأنفوشي ورشة فنية لتصميم لوحات بمناسبة حرب أكتوبر بحضور طالبات معهد فتيات محمد رجب، إلى جانب ورشة مشغولات يدوية بالخرز الملون تدريب نادية عمار.



كما عقد قصر ثقافة برج العرب اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم الخياطة، قامت خلالها المدربة رجاء إبراهيم بتدريب السيدات على كيفية قص بنطلون للأطفال، بينما أقام بيت ثقافة رشدي ورشة تعليم مبادئ الكروشية قامت خلالها مسئول نادي المرأة بتدريب الرواد على كيفية اختيار الخيط والإبر المختلفة لعمل كوفيه بغرز مختلفة، إلى جانب ورشة تصميم لوحات بعنوان "الحرب والسلام" ضمن نشاط المرسم اليومي.