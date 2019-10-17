اليوم.. ندوة "عالج نفسك بنفسك" بمكتبة مصر العامة

تستقبل قاعة الندوات٬ بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة بالجيزة٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس٬ الجزء الثاني من ندوة "عالج نفسك بنفسك" للدكتور سامح حبيب٬ استشاري الصحة النفسية.



وتناقش الندوة المحاور الآتية:-

- الجسم البشري في مثابة مرآة للنفس البشرية.

- سنتعرف على المشاكل الجسمية والعضوية التي لها أصل نفسي.

- معرفة علاقة الجسم بالنفس.



وبحسب المتخصصين فإن الأمراض النفسية الجسدية هي الأمراض الناتجة عن الإصابة بأمراض نفسية، بحيث تتطور هذه الأمراض، وتتركز، وتسبب العديد من الأمراض الجسدية، ويعود السبب في هذا إلى أن الجسد والنفس يشكلان وحدة واحدة، يؤثر كل منهما على الآخر، مما يسبب ظهور تغيرات وأعراض جسدية عديدة بسبب مرض نفسي ما، ويؤثر في الإصابة بهذه الأعراض العديد من العوامل الخاصة بالمريض نفسه، وفي بيئته وعمره، وقوة جهازه العصبي، وقدرته على التكيف مع الظروف والمتغيرات، بالإضافة إلى الأحداث الاجتماعية التي يمر فيها الفرد.