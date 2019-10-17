تعرف على عروض مركز الهناجر والإبداع الفنى

يفتتح مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحى "اهتزاز" فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ على مسرح المركز بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



"اهتزاز" من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون، تأليف رشا فلتس، إخراج حسن الوزير، البطولة للفنانين: "إيمان إمام، شادى سرور، دنيا النشار، ديكور فادي فوكية، أزياء مروة عودة، إضاءة ابراهيم الفو، موسيقى محمد حمدى رؤوف، تعبير حركي مناضل عنتر".



فى سياق متصل تشهد سينما مركز الإبداع٬ فى السادسة من مساء نفس اليوم٬ عروض أفلام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة من جائزة محمد عبلة لأفلام تحريك اللوحات الفنية.