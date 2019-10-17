ختام البرنامج التدريبى "الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى"

اختتمت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بمقر مكتبة البحر الأعظم فعاليات المجموعة السادسة من البرنامج التدريبي "الدراسات الاستراتيجية والامن القومي" في اطار التعاون المثمر بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وأكاديمية ناصر العسكرية.



حضر الختام كلًا من: رئيس الادارة المركزية للتدريب، والعميد أركان حرب ايهاب طلعت حيث قاما بتسليم شهادات الاجتياز للأربعين مشاركًا من مديري العموم والإدارات الوسطى بالأقاليم الثقافية، مشددين على أهمية توجيه الوعى نحو مفهوم الأمن القومي المصري، وضرورة الانتباه إلى كل ما يحاك ضد الوطن من مؤامرات.



وأكد المشاركين أن، أهمية البرنامج تكمن في تأهيل المشاركين ليكونوا بمثابة حائط الصد المنيع ضد أي أفكار تشوبها التطرف أو الإرهاب آملين أن يكون قد نجح تدريبهم في تكوين نظرة شمولية متكاملة لديهم عن استراتيجية أمن مصر وخاصة في المناطق التي يقطنون بها لإثراء الجانب الثقافي والمعلوماتي الأمني لديهم.