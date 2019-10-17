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الثقافة

شعبية أسيوط تشارك فى اليوم العالمى للسياحة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:24 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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شارك فرع ثقافة أسيوط بعرض فني قدمته فرقة قصر ثقافة أسيوط للآلات الشعبية ضمن فعاليات احتفالية اليوم العالمي للسياحة بالتعاون مع ديوان عام محافظة أسيوط وقدمت الفرقة مجموعة من التراث الشعبي والأناشيد بمسرح حديقة الفردوس والتي استمتع بها الجمهور.

كما عقد بيت ثقافة صدفا التابع لنفس الفرع ندوة تثقيفية بعنوان "الاكتشاف المبكر للإعاقة" ايمانًا بأهمية دمج ذوى القدرات الخاصة بجمعية الخياط للمعاقين، وتناول عبد الرحيم علي عبد الرحيم رئيس جمعية الخياط للمعاقين الحديث حول كيفية الاكتشاف المبكر للإعاقة أثناء الحمل وعند الولادة وبعدها كما تحدث عن الأسباب المؤدية للإعاقة وطرق تفاديها قبل الحمل وأثناء الحمل وعند الولادة.

ونظم بيت ثقافة منفلوط ورشة فنون تشكيلية للأطفال بالتعاون مع مدرسة شهداء الثورة كنموذج للدمج المثمر الذي يحقق أفضل النتائج، حيث قدمت إيمان مسئولة الدمج الاجتماعي للأطفال فعاليات اليوم الأول وتناولت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال والتعبير عن لوحة الانفعالات: الفرح، الغضب، الحزن حيث رسم الأطفال وجه للتعبير عن الانفعالات المختلفة.

قدم بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة، عروض سينما الأطفال حيث عرض فيلم وثائقي بعنوان "المحارب" ضمن فعاليات الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد، كما نفذ قصر ثقافة أسيوط ورشة لفن الكاريكاتير والتي قدمت مجموعة من اللوحات والبورتريهات بإشراف الفنان حسام أحمد هاشم رئيس مجلس إدارة نادي الكاريكاتير

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